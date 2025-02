Ribassi per le Borse Europee, Francoforte in Ripresa dopo il Voto. Fusione in Arrivo tra Saipem e Subsea7 nel Settore Energetico

Le borse europee aprono per lo più in calo, seguendo il ribasso di Wall Street di venerdì, il più consistente dall’inizio del 2025. L’indice Ftse Mib di Milano segna un -0,40%, dopo un aumento dell’1,17% la settimana scorsa e quasi del 6% nell’ultimo mese. Anche gli indici di Parigi e Amsterdam aprono in calo, -0,70%, mentre Londra è in leggero rialzo a +0,13%. In controtendenza, l’indice di Francoforte guadagna lo 0,30% dopo le elezioni in Germania, con l’euro che si rafforza leggermente, attorno a 1,05. Tra le notizie rilevanti, c’è l’accordo di fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7, creando una nuova entità chiamata Saipem7. Questa avrà un portafoglio ordini di 43 miliardi di euro, ricavi di circa 20 miliardi e un margine operativo lordo oltre i 2 miliardi, con 45.000 dipendenti, inclusi 9.000 ingegneri. Gli azionisti di entrambi i gruppi deterranno paritariamente il capitale della nuova società, guidata dall’amministratore delegato Alessandro Puliti. Un patto parasociale coinvolge Eni e Cdp Equity, principali azionisti di Saipem, e Siem Industries, azionista di riferimento di Subsea7, per la scelta dell’ad. Dopo l’annuncio, il titolo di Saipem guadagna lo 0,69%, mentre quello di Subsea7 segna un +7%. In Asia, Alibaba annuncia investimenti per 50 miliardi di euro nei prossimi tre anni, specialmente in data center, avvicinandosi ai piani di investimento di Microsoft e Meta. Nel frattempo, le borse cinesi sono poco mosse, mentre Tokyo e Seul sono in calo, influenzate dal ribasso di Wall Street.