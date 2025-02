Ribassi dopo le Speculazioni sul Rischio delle Telecomunicazioni

Forte ribasso in Borsa per Tim, sponsor di Sanremo 2025, che è scesa del 6,6% a 0,28 euro, dopo aver raggiunto 0,35 euro il giorno precedente. Questo calo è legato alle speculazioni su possibili operazioni nel settore delle telecomunicazioni, in particolare riguardanti uno scambio azionario tra Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Secondo le indiscrezioni, Poste dovrebbe cedere a Cdp la propria quota in Nexi in cambio di una partecipazione in Tim, pari al 9,8%. La situazione è aggravata da un movimento tecnico di vendita che ha reso Tim la peggiore blue chip del FTSE MIB.

Negli eventi recenti, il titolo di Tim aveva già mostrato segnali di debolezza dopo aver registrato i massimi di un anno. Il mercato è in attesa dei consigli di amministrazione di Poste e Cdp, previsti nel weekend, per approvare lo scambio azionario che si stima possa valere circa 450 milioni. L’obiettivo è creare sinergie commerciali e in ambito mobile, oltre a poter esplorare il mercato dell’energia. Anche Iliad potrebbe essere coinvolta nel processo di consolidamento di Tim.

L’amministratore delegato Pietro Labriola ha sottolineato in precedenza che Tim è un’azienda efficiente con un bilancio solido e flessibilità strategica. Ha dichiarato che il 2024 rappresenterà un anno di trasformazione e che l’azienda è in controllo del proprio futuro. Labriola ha anche confermato che Iliad e Poste sono le uniche opzioni per il consolidamento, evidenziando l’importanza di continuare a ottenere risultati senza distrazioni esterne.