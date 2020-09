Primo giorno di apertura delle scuole oggi, in Sardegna, per 196mila studenti di oltre 2mila istituti, ma con numerose defezioni e rinvii per il Coronavirus. Per i contagi registrati negli ultimi giorni, i sindaci di Olbia (Sassari), Bari Sardo (Nuoro), Buddusò, Pattada e Alà dei Sardi (Sassari) hanno fatto slittare la ripresa delle attività didattiche, così come il primo cittadino di Orune, Comune del Nuorese dove in un solo giorno ci sono stati 24 nuovi casi. Solo il 30% dei docenti, inoltre, avrebbe eseguito il test sierologico, anche se in questi giorni c’è stata una impennata di richieste ai medici di medicina generale.

