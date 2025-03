Riaprono i parchi della Romagna con emozioni, scienza e avventura

La stagione 2025 dei parchi Costa Edutainment in Romagna offre scienza, avventura ed emozioni per un’esperienza unica. Italia in Miniatura a Rimini apre anticipatamente il 21 marzo, proponendo un viaggio tra oltre 300 riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei, da visitare in un giorno. Il parco offre avventure come il viaggio nella Venezia in miniatura e attrazioni per tutta la famiglia, inclusa la Scuola Guida Interattiva e aree dedicate ai bambini.

L’Acquario di Cattolica riapre il 4 aprile con la novità di uno Spinosaurus di 16 metri nel Mondo dei Dinosauri. Il complesso presenta migliaia di esemplari con percorsi diversi, tra cui il Blu con squali e pinguini, il Giallo con lontre e caimani, e la mostra Insetti Giganti XXL Edition. L’area Plastifiniamola affronta il tema della plastica negli oceani.

Oltremare 2.0 a Riccione segna una trasformazione epocale, diventando un ‘Family Edutainment Park’. La nuova stagione introdurrà attrazioni innovative e percorsi educativi, come il viaggio epico Sapiens tra caverne e ominidi. I visitatori possono anche esplorare il mondo sotterraneo di Speleos e divertirsi nel MegaGame Land, dove saranno presenti le web star DinsiemE.

Le promozioni online offrono sconti e pacchetti combinati per facilitare l’accesso ai parchi. Con attrazioni dedicate a grandi e piccini, questa stagione promette avventure straordinarie e un mix di divertimento e cultura, rendendo la visita in Romagna indimenticabile. Informazioni dettagliate sono disponibili sui siti web dei parchi.