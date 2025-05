Riapre il Giardino di Villa Rezzola a Lerici: scopri di più!

Da sabato 24 maggio 2025, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano aprirà al pubblico il Giardino di Villa Rezzola a Lerici, un autentico esempio di giardino inglese nel Levante ligure, affacciato sul Golfo dei Poeti. La villa, risalente al Cinquecento e abitata da nobili locali e da facoltosi inglesi, ha subito un importante restauro, iniziato nel 2023 grazie a fondi PNRR e donazioni private.

Villa Rezzola, di grande valore storico e culturale, è stata occasione di rilevanza nella Seconda Guerra Mondiale, fungendo da sede per comandanti italiani e tedeschi. Nel 2020, l’ultima proprietaria, Maria Adele Carnevale, ha legato la villa e il giardino al FAI, garantendo risorse per la loro valorizzazione.

Il rinnovato giardino, di 1,5 ettari, offre un mix di spazi formali e informali, con strutture storiche restaurate, tra cui pergolati, viali e fontane. Sono stati piantati oltre 8.000 esemplari di flora e realizzati spazi per l’accoglienza dei visitatori, dotati di servizi culturali interattivi.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del FAI e delle istituzioni locali, sottolineando l’importanza del giardino non solo come attrazione turistica, ma anche come strumento educativo per la cura dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Villa Rezzola sarà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ingressi a tariffe ridotte per diverse categorie di visitatori. È accessibile anche a persone con disabilità, offrendo supporti alla mobilità. Per ulteriori informazioni e dettagli su come arrivare, è possibile consultare il sito ufficiale del FAI.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net