Riappare dopo 120 anni: il coniglio più raro del mondo è tornato.

Una straordinaria scoperta ha riportato alla luce il coniglio di Omiltemi (Sylvilagus insonus), una delle specie più rare del mondo, data per scomparsa da circa 120 anni. Il mammifero è stato avvistato nella Sierra Madre del Sur, in Messico, dopo che non si vedeva un esemplare dal 1904. Per anni, gli studiosi, guidati da José Alberto Almazán-Catalán, hanno condotto ricerche approfondite, utilizzando tecnologie avanzate come fototrappole e droni, e coinvolgendo le comunità locali nel tentativo di rintracciare questo enigmatico animale.

Non si è trattato di un avvistamento casuale, ma di un’imponente operazione di ricerca che ha dimostrato la persistenza del coniglio di Omiltemi in ben sette diverse aree della Sierra Madre del Sur. Questa scoperta ha accesso nuove speranze di vedere nuovamente popolazioni di questo coniglio e ha avuto un notevole impatto sul programma internazionale “Search for Lost Species”, che si occupa di recuperare animali ritenuti estinti.

L’utilizzo di fototrappole ha fornito prove visive della sua esistenza, un evento significativo per la comunità scientifica che finora aveva potuto osservare il coniglio solo attraverso esemplari museali. La scoperta non solo ribadisce l’importanza della biodiversità, ma invita a riflettere sull’impatto delle attività umane sugli habitat naturali. Questa riscoperta è stata definita come una delle più complesse mai realizzate per un mammifero considerato “perso per la scienza”, segnando un trionfo nella lotta per la conservazione delle specie in pericolo.