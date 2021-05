La Conferenza delle Regione ha pubblicato il 20 maggio un documento che riassume le principali regole da rispettare per la ripresa delle attività economiche e sociali. Alcuni settori, come quelli del wedding, fermi da mesi, avranno poi protocolli specifici, validati dal Cts.

Ecco però le principali norme:

RISTORAZIONE

Per ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali) e attività di catering sia a pranzo che a cena devono:

Privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni

Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione di persone dello stesso nucleo familiare o conviventi. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

Obbligare i clienti a indossare la mascherina quando non sono seduti al tavolo

Favorire la consultazione online del menu digitali o plastificati e quindi disinfettabile dopo l’uso o cartacei monouso

Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro

Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)

Organizzare buffet solo con somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto o in modalità self-service ma esclusivamente con prodotti confezionati in monodose

Mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate

In caso di attività ludiche, tipo il gioco delle carte, cambiare frequentemente il mazzo

CERIMONIE

Per le feste dopo cerimonie civili o religiose valgono tutte le regole previste per la ristorazione: dalle mascherine al distanziamento tra i tavoli alle norme per eventuali buffet. In più si aggiungono altre regole. Oggi il Cts darà via libera al protocollo definitivo, intanto le norme delle Regioni prevedono:

Gli invitati, i testimoni e gli sposi possono accedere solo con il “green pass”: un certificato vaccinale valido 9 mesi, un certificato di guarigione dal Covid valido sei mesi o un tampone fatto nelle ultime 48 ore

Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, bisogna mantenere la distanza di tre metri tra loro e il pubblico e di almeno un metro tra gli invitati

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Sia per le spiagge attrezzate che per quelle libere si deve:

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità

Accompagnare all’ombrellone i villeggianti da parte di uno steward di spiaggia

Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg

Distanziare i lettini o le sdraio almeno 1 metro l’una dall’altra

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)

Vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti: gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE

Oltre all’uso della mascherina in ogni spazio comune, sia da parte del personale che dei vacanzieri, al rispetto del distanziamento fisico di un metro in ogni spazio (sale colazione, hall, ascensori) e al registro delle presenze da conservare per almeno 14 giorni per il tracciamento dei contatti in caso di eventuali positività, ecco cosa prevedono le norme:

È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani

I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).

Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni

Per i servizi igienici ad uso comune, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. Nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno

Nei rifugi di montagna, se situati oltre i 3000 metri di altitudine, l’area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio. Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio. Inoltre (come per gli ostelli della gioventù) è fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale. Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 2 metri

Negli ostelli della gioventù il pernottamento è solo su prenotazione obbligatoria

IMPIANTI DI RISALITA

Sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie, tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti, ecco le regole:

Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili

Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti)

In seggiovia la portata massima è al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. In cabinovia e funivia: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore)

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo

I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet

Tutti gli spettatori devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali)

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri

Per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali, i Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet

Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi o camerini promiscui

Il personale per trucco, parrucco, vestizione deve indossare la mascherina e i guanti

I costumi di scena dovranno essere individuali

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Negli spogliatoi e nelle docce la distanza deve essere di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere

In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali

Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m

Obbligatoria una accurata doccia saponata su tutto il corpo

Nelle piscine termali la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria)

Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante o da soli conviventi

Nei trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco) l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola l’operatore e i clienti almeno una chirurgica

E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. ? Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l’uso di teli monouso

Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno

Il cliente che accede alla doccia abbronzante deve avere munito di calzari adeguati al contesto

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Per quanto riguarda parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, nelle linee guida è previsto:

Divieto di assembramento. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri

Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo conviventi o nuclei familiari

Nei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a persone conviventi o dello stesso nucleo familiare

Nessun obbligo di mascherina durante i giochi acquatici

Nei parchi avventura prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo

Nelle giostrine e nelle aree gioco per bambini la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età

Installare detergenti per le mani tranne che nelle aree gioco presenti nei parchi pubblici

SALE GIOCO

Almeno ogni ora è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc)

Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo

CORSI DI FORMAZIONE

Per i cordi di formazione in presenza attività formative in aule, laboratori, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo o individuale, le regole, oltre quelle generali, sono: