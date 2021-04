COME SI previene Covid? Quindi: come si trasmette Sars-Cov2? A guardare le indicazioni che arrivano da governi e istituzioni in giro per il mondo la situazione non sembra poi così chiara. Troppo spesso, infatti, si è puntato quasi unicamente sull’evitare contatti ravvicinati e superfici contaminate, dimenticando quello che è, invece, uno degli interventi più importanti per abbattere i rischi di contagio: l’areazione degli ambienti chiusi. Ma perché non è allora questo il primo comandamento anti-Covid? Colpa, si legge in un editoriale appena pubblicato sul British Medical Journal, di una certa confusione riguardo al concetto di trasmissione ‘airborne’ o per via aerea, un termine che ha mantenuto per decenni un’’ambiguità di significato anche tra gli esperti, che la pandemia ha deciso di portare alla luce senza troppi complimenti.

Particelle nell’aria

Sappiamo tutti, infatti, che le malattie respiratorie si trasmettono (almeno primariamente) per via aerea. Ma cosa intendiamo con questo termine? Se pensiamo a malattie come influenza e raffreddore ci riferiamo al fatto che parlando, starnutendo o tossendo le goccioline di saliva contenenti il virus (chiamate droplet in inglese) possono passare da un malato a una persona sana posta a breve distanza (un metro o due), infettandola. Ma per altre malattie non è così semplice: è noto ad esempio che la tubercolosi e il morbillo possono essere trasmesse anche con la sola permanenza (prolungata) all’interno della stanza di un paziente. Questo perché l’evaporazione delle goccioline di saliva prodotte respirando (o parlando, starnutendo, ecc…) crea microscopiche particelle che possono viaggiare più lontano e rimanere in sospensione molto a lungo (anche diverse ore) in ambienti chiusi e non arieggiati, capaci di passare attraverso mascherine meno aderenti come quelle chirurgiche e di provocare un’infezione quando vengono respirate abbastanza a lungo.

Trasmissione aerea

In senso tecnico è a questa seconda via di contagio che gli specialisti riservano il nome di trasmissione aerea (airbone in inglese), ma tanto in inglese come in italiano i due tipi di contagio vengono spesso indicati con la stessa parola, generando un’ambiguità linguistica e concettuale che non ha aiutato nella lotta al coronavirus. Se alcuni esperti hanno infatti avvertito da subito che Sars-Cov-2 poteva probabilmente contagiare anche attraverso i droplet nuclei (e quindi anche a distanza in ambienti chiusi), le indicazioni delle autorità sanitarie hanno impiegato invece mesi preziosi prima di iniziare a prendere in considerazione la cosa, limitandosi a raccomandare le solite misure preventive consigliate per il controllo dell’influenza e di altri virus respiratori. E se mascherine, igienizzazione delle mani e distanziamento sono utili in entrambi i casi, quando si ha a che fare con virus airborne è però fondamentale anche un’altra accortezza: arieggiare a dovere gli ambienti. Un punto su cui – scrivono gli autori dell’editoriale del British Medical Journal – ancora non si presta ancora la dovuta attenzione in molte linee guida internazionali. E che invece dovrà diventare centrale se vorremo imparare a convivere con il virus nei prossimi anni.

“Il fatto che ci sia stata una mancanza di chiarezza sul tema direi che è lampante – commenta Francesco Forastiere, epidemiologo, professore dell’Imperial College di Londra e Direttore Scientifico della rivista Epidemiologia e Prevenzione. – La trasmissione airborne (ndr. aerea) non è certo una cosa che scopriamo oggi, eppure su questo aspetto si è scelta una posizione attendista, che ha fatto sì che non si affrontasse quella che in molti contesti è stata invece la principale via di trasmissione di Sars-Cov-2. La colpa probabilmente è anche dell’Oms, che inspiegabilmente ha aspettato fino allo scorso dicembre prima di riconoscere ufficialmente Covid 19 come una malattia a trasmissione airborne”.

La sanificazione aerea

Oggi – assicura Forastiere – il consenso scientifico riguardo alla tramissione di Sars-Cov-2 attraverso droplet nuclei è indubbio, ma continuiamo a veder promuovere interventi di utilità molto più marginale (se non praticamente nulla) come la sanificazione di superfici e pavimenti, mentre l’enfasi sull’areazione degli ambienti chiusi è ancora minima. “Le indicazioni ricevute a Pasqua sono state in qualche modo emblematiche: pranzi e cene e visite ai parenti al chiuso sono stati permessi, senza particolari indicazioni rispetto all’areazione degli ambienti in presenza di estranei, mentre la pasquetta all’aperto, dove i rischi di contagio sono minimi rispettando le regole, è stata proibita. Queste indicazioni contraddittorie creano probabilmente confusione nella popolazione, e portano a sottovalutare una delle principali vie di contagio, e a creare un erroneo senso di sicurezza quando si rispettano il distanziamento e l’utilizzo della mascherina, pur soggiornando per lunghi periodi in ambienti non areati”.