ROMA – Munitevi di un paio di scarpe di ricambio, un phon, una borsa capiente dove custodire le vostre cose ma chi torna in palestra, da oggi, la doccia dopo l’esercizio fisico, potrà tranquillamente farla.

Il nuovo protocollo validato dal Comitato tecnico scientifico per le palestre che riprendono oggi l’attività dopo mesi di chiusura consente anche l’utilizzo degli spogliatoi, naturalmente nel rispetto delle regole del distanziamento e dell’igienizzazione. L’importante è che negli spogliatoi, anche con l’eventuale utilizzo di pareti di divisione, venga consentito il metro di distanza tra le postazioni e tra le docce, alternandole, o con pareti divisorie. Non è consentito invece condividere i phon o altri oggetti di uso comune.

Consentite anche le lezioni di gruppo e non solo quelle con l’istruttore individuale. E’ necessario però prenortarle in anticipo per garantire che, in considerazione dell’ampiezza dei locali, vi partecipi un numero di persone non superiore a quello previsto secondo il distanziamento richiesto dal Cts, due metri mentre si sta facendo l’attività, un metro negli spazi comuni. Dove resta obbligatorio l’uso della mascherina per tutti, che può essere rimossa solo mentre si sta lavorando.

Le presenze dei frequentatori della palestra dovranno essere registrate e mantenute per 14 giorni per poter consentire l’eventuale tracciamento in caso di contagi. Obbligatorio anche il rilevamento della temperatura all’ingresso.

A chi si allena verrà richiesto di igienizzare gli attrezzi usati alla fine degli esercizi mentre tutto quello che non potrà essere igienizzato non dovrà essere utiizzato. Anche le scarpe usate all’interno delle palestre dovranno essere diverse da quelle con cui si arriva.

Infine gli impianti di aereazione. Le palestre dovranno provvedere ad un continuo ricambio d’aria, dove possibile dall’esterno. I locali che non hanno invece aperture dovranno avere degli impianti con filtri che escludano il ricircolo d’aria all’interno.