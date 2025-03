Riapertura delle scuole a Bagnoli e Fuorigrotta dopo il terremoto: corteo a Pozzuoli per la sicurezza

Dopo le recenti scosse sismiche nei Campi Flegrei, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato la riapertura delle scuole nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta a partire dal 17 marzo. Questo provvedimento è stato reso possibile grazie ai controlli statici effettuati sugli edifici scolastici, i quali hanno dato esito positivo, permettendo così la ripresa delle attività didattiche. Il sindaco ha anche evidenziato la rapidità degli interventi di messa in sicurezza realizzati dalla Protezione Civile e dalle ditte comunali.

Contemporaneamente, a Pozzuoli, si è svolta una manifestazione in cui centinaia di cittadini hanno chiesto misure concrete per garantire la sicurezza dell’area, compromessa dal bradisismo. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno simboleggiato la loro paura sdraiandosi a terra e coprendosi con lenzuola bianche. Le richieste della popolazione includono controlli sistematici su edifici pubblici e privati, misure di supporto per gli sfollati e presidi di accoglienza permanenti.

Attualmente, 27 sfollati si trovano nell’hub di Monteruscello, mentre il totale degli sfollati è salito a 242. I volontari stanno raccogliendo beni di prima necessità all’ex Base Nato di Bagnoli. I Vigili del Fuoco hanno già effettuato 444 controlli statici nelle zone colpite, e le istituzioni locali rimangono vigili di fronte all’emergenza abitativa e alle necessità della popolazione. Giovedì 20 marzo si terrà un’assemblea pubblica al Parco Bognar per discutere le misure in atto e i futuri interventi.