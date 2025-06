Riapertura del caso Poggi: nuove indagini e tecnologie usate

Oggi si è svolta un’ispezione a Garlasco, effettuata da Andrea Berti, esperto del Ris, e dai carabinieri di Milano, per analizzare le tracce ematiche rinvenute nel 2007 nella villetta dove Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto dello stesso anno. L’operazione mira a posizionare con precisione queste tracce rispetto alle impronte già trovate. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, attualmente indagato, ha comunicato dettagli sull’incontro, che segue cinque processi e la condanna definitiva del 2015 di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, a 16 anni.

L’ispezione ha incluso una triangolazione delle tracce, precedentemente analizzate, con l’obiettivo di determinare la distanza tra di esse e creare una mappa 3D della scena del crimine utilizzando nuove tecniche digitali. Le verifiche, durate quasi sette ore, si sono concentrate al piano terra della villetta e hanno visto l’uso di un drone per documentare la casa dall’alto. La presenza di un dattiloscopista della famiglia Poggi è stata l’unica interazione di fiducia per l’accertamento, che sarà poi confrontato con le perizie che hanno portato alla condanna di Stasi.

L’avvocata Taccia ha sottolineato che, per la difesa, questo accertamento non cambia la situazione attuale e ha espresso preoccupazione per stranezze nell’indagine. Il suo interesse a partecipare evidenzia l’importanza dell’indagine nuova nello sviluppo del caso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com