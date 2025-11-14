Riapertura Centro Piscine Mugello, il nuoto torna protagonista

Il Centro Piscine Mugello si prepara a riaprire, offrendo alla comunità uno spazio rinnovato e accogliente. L’inaugurazione avverrà sabato 22 novembre alle 11, con la possibilità per tutti di visitare le strutture e assistere a dimostrazioni di attività acquatiche. Durante la giornata, i cittadini potranno ricevere informazioni fino alle 19.

Dal lunedì 24 novembre, il centro sarà accessibile per il nuoto libero e per le società sportive. A partire dal lunedì 1 dicembre, riprenderanno tutte le attività, inclusi corsi di nuoto, nuoto libero, attività scolastiche e fitness in acqua. Le iscrizioni ai corsi saranno disponibili dal lunedì 17 novembre, presso il Centro Piscine, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 19:00.

L’Assessore allo Sport, Gabriele Timpanelli, sottolinea l’importanza di questa riapertura per la comunità, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto nel restituire un impianto moderno e funzionale. Anche Paolo Baldini, Presidente di Vivi Lo Sport, si mostra entusiasta, affermando che questo è un traguardo atteso. Promette impegno per offrire servizi e attività che soddisfino le esigenze di tutti, facendo del centro un luogo accogliente e propositivo.