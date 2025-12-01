Riapertura ASL Roma 1 a Via Sabrata

La comunità terapeutica e i servizi di salute mentale della ASL Roma 1, situati a Roma in Via Sabrata, nel quartiere Trieste/Salario, sono stati riaperti dopo un restauro da un milione di euro. La riapertura segna la fine di un lungo periodo di lavori e l’inizio di una nuova fase operativa per una struttura che rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

La struttura offre una serie di servizi, tra cui l’Ambulatorio Centro di Salute Mentale Sabrata, che si occupa di adulti oltre i 25 anni, e l’Ambulatorio di Prevenzione e interventi precoci, dedicato alla fascia 14-25 anni. La struttura ospita inoltre la Struttura Residenziale Terapeutica Riabilitativa, dotata di 16 posti letto, e il centro diurno, punto di riferimento per 90 persone, e il centro dedicato ai Disturbi del Comportamento Alimentare, che segue attualmente oltre 50 pazienti.

Il restauro ha interessato una superficie complessiva di oltre 2000 metri quadrati, trasformando l’edificio in un ambiente non solo sicuro, ma anche accogliente. Gli interventi più significativi includono il rifacimento completo delle coperture e dei lastrici solari, con l’inserimento di isolamento termico per migliorare l’efficienza energetica e il comfort climatico.

La riapertura della struttura rappresenta un importante passo avanti per la sanità laziale, che mette al primo posto la prevenzione e la promozione della salute, specialmente attraverso interventi precoci. La visione è quella di una sanità che evita la cronicità e l’istituzionalizzazione prolungata, e che investe massicciamente nel settore della salute mentale.