Rialzo delle azioni Interpump: analisi e strategie vincenti

Nell’ambito del mercato azionario italiano, le azioni di Interpump continuano a registrare un significativo aumento di valore. Questa spinta è stata alimentata dai risultati finanziari del secondo trimestre, resi noti recentemente, che evidenziano sia un incremento delle vendite che un miglioramento della redditività.

Nel periodo aprile-giugno 2025, Interpump ha riportato un fatturato di 555,3 milioni di euro, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto consolidato è sceso del 3,4% a 60,4 milioni di euro. Il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato del 6%, raggiungendo 132,1 milioni di euro, con un margine che passa dal 22,7% al 23,8%. Tuttavia, il settore Olio ha visto una contrazione del 9,3%, mentre il settore Acqua ha mostrato una crescita del 16,6%.

Analizzando i primi sei mesi dell’anno, le vendite nette hanno subito una flessione dell’1,7%, fissandosi a 1,077 miliardi di euro, con un utile in calo del 9,8% a 117,3 milioni di euro. L’EBITDA è diminuito dell’1% a 249,5 milioni di euro, ma il margine è comunque aumentato dal 23% al 23,2%. Al 30 giugno, la posizione finanziaria netta è risultata pari a 396,9 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 409 milioni di euro del 31 dicembre precedente.

Durante la presentazione dei risultati, la società ha assunto un atteggiamento prudente riguardo le prospettive per il resto dell’anno, citando un contesto economico incerto. Interpump ha annunciato che presenterà un aggiornamento delle previsioni di medio termine a febbraio 2025 in concomitanza con la divulgazione dei dati preliminari.