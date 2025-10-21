Rialzo del dollaro USA e tensioni commerciali in calo

Il dollaro americano ha mostrato un recupero significativo, guadagnando terreno in seguito a un allentamento delle tensioni commerciali e a una diminuzione delle preoccupazioni sul rischio di credito negli Stati Uniti.

L’indice del dollaro (DXY) ha registrato il suo terzo rialzo consecutivo, raggiungendo il massimo in quattro giorni, nonostante un calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti, il calendario economico prevede la pubblicazione delle richieste settimanali di mutui MBA e del rapporto EIA sulle scorte di petrolio.

La coppia EUR/USD ha continuato la sua correzione, toccando minimi giornalieri e sfidando la soglia di 1,1600, mentre membri della Banca Centrale Europea come De Guindos, Buch e Lagarde sono attesi per interventi. Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha visto una flessione, superando il livello di supporto di 1,3400 ed evidenziando minimi plurimi. L’attenzione è rivolta al tasso di inflazione nel Regno Unito, portato alla ribalta dal discorso di Woods della Banca d’Inghilterra.

Il cambio USD/JPY ha raggiunto il massimo di sei giorni oltre 152,00, influenzato dalla politica monetaria giapponese. In Giappone, l’unica pubblicazione in arrivo sarà quella del Balance Trade.

L’AUD/USD ha mostrato oscillazioni, tornando nella fascia inferiore di 0,6500 dopo un rialzo significativo. I PMI avanzati del settore manifatturiero e dei servizi globali e il discorso di Bullock della Banca Centrale australiana sono attesi.

I prezzi del WTI hanno continuato a scendere, avvicinandosi a 56,00 dollari al barile, a causa di preoccupazioni per un eccesso di offerta. I prezzi dell’oro sono in correzione dopo aver raggiunto un massimo storico, scendendo verso i 4.100 dollari l’oncia. Anche i prezzi dell’argento sono crollati di oltre l’8%, tornando sotto i 48,00 dollari l’oncia, i minimi in due settimane.