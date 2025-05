Rialzo: Cosa Significa e Perché Influisce Su di Noi?

Ad aprile 2025, i tassi medi sui mutui casa raggiungono il 3,29%, il livello più alto dal settembre 2024, nonostante il recente taglio della Banca Centrale Europea (Bce) al tasso sui depositi, oggi al 2,4%. Invece, i tassi sui prestiti alle imprese scendono al 3,82% e il tasso medio generale sui prestiti si attesta al 4,13%, con un calo rispetto ai mesi precedenti.

L’aumento dei mutui è attribuito soprattutto alla crescita dell’indice Irs (Interest Rate Swap), che funge da parametro per i mutui a tasso fisso, registrata a marzo. Nei primi quindici giorni di maggio, l’indice Irs si stabilizza al 2,53%, suggerendo possibili variazioni sui tassi nei prossimi mesi.

Diversi fattori influenzano l’andamento dei tassi. L’incertezza economica e geopolitica, accentuata dalle politiche dei dazi annunciate dall’amministrazione Trump all’inizio di aprile, ha generato instabilità nei mercati. Nonostante il taglio dei tassi da parte della Bce, questa instabilità ha portato a un aumento dei tassi applicati dalle banche sui mutui.

In questo contesto, il tasso medio dei Btp a 10 anni è sceso leggermente al 3,64%, ma ciò non ha prodotto effetti immediati sui mutui a causa della persistente incertezza economica. Per quanto riguarda i depositi, il tasso sui nuovi depositi vincolati è stato del 2,37%, in calo rispetto a marzo, ma ancora superiore alla media eurozona. I depositi totali sono aumentati dell’1,9% su base annua, raggiungendo 1.811 miliardi di euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it