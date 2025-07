Rialzo bancario e timori sui dazi: Piazza Affari in crescita

Il settore bancario ha preso il sopravvento sui timori legati all’introduzione di nuovi dazi, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una lettera all’Unione Europea annunciando tariffe del 30%. In questo contesto, Piazza Affari ha chiuso in crescita, registrando un incremento dello 0,27% nell’indice Ftse Mib, che ha toccato i 40.186 punti. Le banche hanno contribuito in modo significativo all’andamento positivo, soprattutto nel finale di seduta, nonostante il volume degli scambi sia diminuito, attestandosi a 2,4 miliardi di euro.

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è aumentato, toccando i 86,3 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è salito al 3,59%, in incremento di 2,2 punti, mentre quello tedesco è aumentato di 0,6 punti, raggiungendo il 2,73%. Tra i titoli bancari, spiccano i risultati di Bper e Popolare Sondrio, che hanno registrato variazioni rispettivamente del +6,54% e del +6,18%, in attesa della riapertura dell’Offerta pubblica di acquisto (Opas) della prima sulla seconda.

Banco Bpm ha visto un aumento del 5,19% grazie a una recente decisione del Tar del Lazio, mentre Unicredit ha guadagnato lo 0,52%. Mps è cresciuta dell’1,42% nel primo giorno dell’Opas su Mediobanca, che è rimasta invariata. Leonardo ha mostrato un aumento del 2,75% in relazione alla divisione difesa di Iveco.

D’altro canto, alcuni titoli legati ai dazi hanno subito flessioni, con Stellantis in calo dell’1,77% e Stm dell’1,48%. Anche Eni e Tenaris hanno mostrato segni di debolezza, con il prezzo del greggio in diminuzione.