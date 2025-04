Rialzi nel Settore Automotive, Bancario e della Difesa

Le borse europee proseguono la loro ascesa grazie alle aspettative che i dazi sulle auto possano essere sospesi temporaneamente. A Milano, l’indice Ftse Mib ha chiuso con un incremento del 2,39%, riducendo a quasi il 6% il calo accumulato nel mese di aprile, che era iniziato con il cosiddetto Liberation Day di Donald Trump. La borsa milanese si è distinta, insieme a quella di Madrid, mentre Parigi ha registrato un incremento più moderato (+0,86%), influenzata dalla significativa flessione del settore lusso, soprattutto dopo i risultati sotto le attese di Lvmh, che ha perso il 7,82%. Anche Wall Street ha chiuso sopra la parità, con l’S&P 500 e Nasdaq in aumento dello 0,15%. A Piazza Affari, il settore auto ha visto un forte balzo, con Stellantis in crescita del 6,46%, seguito da Pirelli (+2,33%) e Iveco (+2,58%). Le banche, guidate da Banco Bpm (+3,60%), e i titoli della Difesa, tra cui Leonardo (+5,16%) e Rheinmetall in Germania (+3,75%), hanno mostrato buone performance. Anche i titoli legati ai materiali da costruzione hanno guadagnato, con Buzzi in aumento del 3,03% e Heidelberg Materials in crescita del 4,21%. Negli Stati Uniti, l’attenzione è rivolta a Boeing, che ha visto scendere le sue azioni del 1% a causa della risposta della Cina alla guerra commerciale. Sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento dei Treasury USA è sceso al 4,35% e il rendimento del Btp decennale italiano è risalito al 3,73%. Infine, il dollaro ha riguadagnato terreno e l’euro si è indebolito a 1,1309 dollari, con il petrolio che ha segnato un leggero calo a 64,3 dollari al barile.