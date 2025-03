Riaffermare i Valori Fondanti del Rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa

Roberto Sgalla, direttore del Centro studi americani, ha sottolineato l’importanza di riaffermare i valori del rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa, nonostante le attuali congiunture non favorevoli e le situazioni critiche. Ha citato la necessità di difendere i principi di democrazia e libertà, ricordando come questi valori siano stati gettati oltre 80 anni fa, quando i giovani americani vennero in Europa per liberare i popoli dal nazifascismo. Queste riflessioni sono state espresse durante l’incontro “Le relazioni transatlantiche: nuove prospettive e sfide”, organizzato a Roma dal Parlamento Europeo in collaborazione con il Csa. Sgalla ha richiamato l’importanza di collaborare e di affrontare insieme le sfide attuali, per mantenere vivo il legame transatlantico e promuovere i principi democratici. La celebrazione di un passato condiviso è vista come fondamentale per costruire un futuro collaborativo e affrontare le problematiche globali. La conferenza ha rappresentato un momento di condivisione di idee e valori tra le diverse istituzioni coinvolte, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale.