Riabilitazione SM: Assistenza a 14.000 Italiani

In Italia, 14mila pazienti con sclerosi multipla sono privi di servizi di riabilitazione e supporto psicologico. Tra i 144mila affetti da questa malattia, molti rischiano l’esclusione. Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione italiana Sclerosi multipla (Fism), sottolinea l’importanza di creare una rete che integri i Centri sclerosi multipla e i servizi territoriali per supportare adeguatamente i pazienti e le loro famiglie. Queste affermazioni sono emerse in occasione della presentazione del progetto ‘Hard to Reach’, realizzato con il ministero della Salute, e del ‘Barometro sclerosi multipla e patologie correlate 2025’.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com