RHOVE pubblica il nuovo singolo ‘LAPROVINCE #4’

Nuova musica per Rhove con il singolo “LAPROVINCE #4”, disponibile dal 2 maggio. Questo brano segna l’inizio di una nuova fase artistica e rappresenta un ritorno alle origini, essendo il quarto pezzo della serie LAPROVINCE, un manifesto potente dedicato a Rho, la città che lo ha formato.

Il brano si distingue per i ritmi serrati e le atmosfere adrenaliniche, utilizzando richiami a sport e velocità. “LAPROVINCE #4” è descritto come un inno viscerale al territorio e alla strada. Rhove non offre solo un singolo, ma anticipa una serie di nuove uscite destinate a definire la sua prossima stagione musicale. Questo ritorno è carico di energia e ha lo scopo di riallacciare il contatto con il suo pubblico.

Nato nel 2001, Rhove ha già ottenuto un grande successo nelle classifiche italiane con brani come “Shakerando” (7xPlatino) e “Cancelo” (2xPlatino), oltre a canzoni dall’album Popolari tra cui “Alé”, “Pelé”, “Ancora” e “Petit Fou Fou” con ANNA. La sua musica mescola linguaggi urbani e un’attitudine popolare, mantenendo sempre uno sguardo attento sulla realtà da cui proviene.

Con “LAPROVINCE #4”, Rhove si prepara a rinnovare il suo percorso musicale, promettendo nuove vibrazioni e connessioni con il suo pubblico. Questo brano segna una tappa importante e attesa nella sua carriera, continuando a esplorare temi legati alla sua identità e alle sue radici.