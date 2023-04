RHBHY Reforung Set di Filtro per l’Acqua per Idropulitrice Filtro Ingresso Acqua Idropulitrice da 3/4 Pollici (Pacchetto 1)

Descrivete il prodotto:



1. Un buon modo per filtrare le particelle di sporco, utilizzare la protezione supplementare per diversi dispositivi.

2.Il filtro idropulitrice 3/4 ha un alloggiamento trasparente per una facile visualizzazione, facile da smontare, pulire e installare.

3. Collegando il filtro all’apparecchio o al tubo flessibile con connettori a innesto, è possibile sostituirlo facilmente tra diversi apparecchi.

Specifiche:



Materiale: ABS + PET

Dimensioni: come mostrato nell’immagine

Tipo di filettatura di uscita: filettatura esterna

Tipo di filettatura di ingresso: filettatura interna

Specifiche di ingresso: G 3/4″ F

Dimensione di esportazione: G 3/4″ AG

Massimo 175 psi

Massimo 140° F

Massimo 12 bar

La confezione include:



Filtro dell’acqua con adattatore (1 pezzi)

filtro per l’acqua (2 pezzi)

adattatori rapidi (2 pezzi)

Note:



1. se il flusso dell’acqua diminuisce, potrebbe essere necessario pulire il filtro; è sufficiente svitarlo e sciacquarlo con acqua corrente. Ripetere se necessario.

2. Risciacquare e rimuovere i residui e altri materiali prima dello stoccaggio. Lasciare asciugare completamente prima del rimontaggio e dello stoccaggio.

ACCESSORI SUFFICIENTI: Il Filtro Acqua Camper comprende un kit completo di filtri + 2 filtri di ricambio + 2 adattatori rapidi + 2 connettore rapido per tubo. La filettatura di collegamento da 3/4 di pollice può essere adattata per essere utilizzata in molti modi. Gli accessori sufficienti possono essere sostituiti regolarmente.FACILE DA PULIRE: poiché filtro 3/4 acqua idropulitrice ha un alloggiamento trasparente, è molto facile vedere quando il filtro deve essere pulito; se il filtro dell’acqua dell’idropulitrice è sporco, basta svitarlo e sciacquarlo con acqua corrente. Un buon modo per filtrare le particelle di sporco.COMPATIBILITÀ: la maggior parte delle prese per idropulitrici, delle prese d’acqua e dei tubi da giardino standard possono essere collegati senza problemi. Il filtro è dotato di attacchi a vite da 3/4″ su entrambi i lati. Il set di raccordi per tubi flessibili è dotato di un attacco a scatto che consente di collegare saldamente i due giunti con una piccola pressione.APPLICAZIONE VASTA: la migliore protezione per pompe e ugelli quando si utilizzano dispositivi con acqua in barili di pioggia, cisterne, pozzi, cisterne o vecchie tubature dell’acqua. La pressione massima di esercizio è di 175 PSI. La temperatura massima di esercizio è di 60 °C/140 ℉. Ideale per idropulitrici, camper, pompe da giardino, irrigazione del giardino, lavatrici, serbatoi per l’acqua piovana e altro ancora.

15,99 €