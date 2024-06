RH crolla a Wall Street, pesano trimestrale e guidance

– Si muove in perdita RH, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 17,67% sui valori precedenti.

L’ex Restoration Hardware paga dazio con i risultati del primo trimestre che hanno mostrato un rosso superiore alle attese degli analisti e con la guidance deludente per il periodo in corso.

Nei tre mesi, il rivenditore di arredamento di alta gamma ha registrato una perdita netta per 3,6 milioni di dollari, pari a 20 centesimi per azione. Su base rettificata, il rosso si è attestato a 40 centesimi per azione, sopra ai 13 centesimi del consensus. Deludono anche i ricavi scesi a 727 milioni da 739,2. Per il secondo trimestre, RH stima una crescita delle vendite del 3%-4% contro il +7,4% atteso dal mercato.

Lo scenario su base settimanale di RH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Tecnicamente, RH è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 238,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 256,4.