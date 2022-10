RFI visita poli eccellenza progettazione e realizzazione tecnologie ferroviarie

– Quattro incontri durante i quali l’AD Vera Fiorani e una delegazione, tra cui i due Vice DG Paola Firmi e Vincenzo Macello, hanno potuto conoscere da vicino i poli di eccellenza di Alstom Ferroviaria, Hitachi Rail, Mer Mec e Progress Rail, le persone che ci lavorano e i laboratori di ricerca e sviluppo dove nascono i sistemi tecnologici installati sulla rete ferroviaria che rendono più fluida la circolazione per soddisfare le nuove esigenze di mobilità: si sono concluse le visite dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS Italiane alle sedi delle principali aziende italiane fornitrici delle tecnologie che ogni giorno aiutano a gestire in sicurezza la circolazione ferroviaria sugli oltre 16.800 chilometri di rete.

Ne dà notizia FS News, portale informativo del Gruppo spiegando che si è trattato di un’importante occasione di confronto in cui si è potuto approfondire il programma degli interventi che interesseranno le linee nazionali e regionali.

Le aziende, infatti, saranno impegnate nella realizzazione in tutta Italia dell’ERTMS European Rail Transport Management System. In questi mesi RFI ha aggiudicato, per un importo complessivo di 3,2 miliardi di euro, entrambe le gare d’appalto multitecnologiche per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione ferroviaria.

Gli interventi – spiega ancora FS News – interesseranno circa 4.800 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia e rappresentano il completamento dell’obiettivo indicato dall’Unione Europea per la realizzazione dei progetti tecnologici finanziati dal PNRR, di attrezzare 3.400 chilometri di rete con il sistema ERTMS entro il 2026. Inoltre, le aggiudicazioni sono in linea con l’indirizzo strategico di RFI per accelerare l’implementazione di questa tecnologia su tutta la propria rete entro il 2036.