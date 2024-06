RFI, nuova fermata Milano Mind: siglata convenzione

– Nasce la fermata ferroviaria Milano MIND, nel tratto della linea Milano-Varese compreso tra Rho Fiera e Milano Certosa con l’obiettivo di rispondere alle rinnovate esigenze di mobilità generate dalle trasformazioni urbanistiche.

Per la realizzazione di questo obiettivo è stata sottoscritta una convenzione attuativa tra Rete Ferroviaria Italiana società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, Comune di Milano, Regione Lombardia e Arexpo. Un nuovo modello di mobilità metropolitana che si stima consentirà a 45.000 mila persone, ogni giorno, di raggiungere sia il nuovo MIND Milano Innovation District che il quartiere di Cascina Merlata.



La nuova fermata del sistema ferroviario milanese – spiega la nota – verrà realizzata in un’area strategica in continua crescita che attualmente conta 10 mila presenze al giorno e concentra molte attività dal grande potere attrattivo tra cui il nuovo ospedale Galeazzi circa 600 posti letto, il nuovo Campus scientifico dell’Università Statale di Milano dove a partire dal 2027 arriveranno oltre 23 mila persone tra studenti, docenti e ricercatori e il centro di ricerca Human Technopole. A sud della stazione si estende invece il Merlata Bloom, uno spazio dedicato allo shopping. La stazione rappresenterà quindi un nodo vitale per il trasporto pubblico e faciliterà gli spostamenti nell’area, con un traffico previsto pari a 12,6 milioni di utenti l’anno.

“La realizzazione di questa fermata è per noi molto importante – ha dichiarato l’AD di RFI Gianpiero Strisciuglio – Milano MIND sarà un esempio di stazione che avrà funzioni e servizi pensati per un contesto urbano in piena trasformazione, molto diverso da quello attuale”.

Il costo complessivo è di 33,5 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro a carico del Comune di Milano e 23,5 milioni di euro finanziati attraverso il Contratto di Programma Investimenti tra MIT e RFI relativo ai City Hub e alle linee metropolitane.

La nuova fermata “si inserisce nel complesso del sistema ferroviario del nodo di Milano ed è parte degli impegni di RFI per il potenziamento infrastrutturale delle stazioni milanesi: Greco Pirelli, Romolo, San Cristoforo, Porta Romana, Villapizzone, la nuova fermata di Tibaldi-Bocconi recentemente attivata, a cui si accompagna un piano per la riqualificazione e il completamento dell’accessibilità di tutte le altre stazioni”.