In una prima fase almeno “non è prevista alcuna vaccinazione per i bambini”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante una sessione della 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. Le dosi di vaccino saranno limitate e quindi “si darà priorità ai soggetti più fragili”. E allerta anche sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio, a rischio se la curva non scende in modo significativo.

A poche ore dal tanto atteso Dpcm sulle feste natalizie, Rezza ribadisce: “L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane. Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. Inoltre non mi sembra che stiano più scendendo incidenza ed Rt. Ci sarà un incontro della Cabina di regia e dunque non mi sento ancora di anticipare i dati. Ma è chiaro che di fronte a questa situazione occorre estrema prudenza, poi le misure specifiche le decide la politica”.

e Continua. “E’ logico che nel periodo delle feste ci si voglia ricongiungere con i propri cari, ma è anche normale che in questo periodo pandemico si usino tutte le precauzioni per proteggere soprattutto i più anziani”, ha concluso.