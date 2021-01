Assistiamo “ad una seconda fase meno drammatica ma l’epidemia è più diffusa in tutto il Paese, la prima invece era concentrata in alcune zone. Nell’ultimo periodo c’è stato un picco di incidenza cumulativa, ma, sulla base dell’Rt, non vedremo più accelerazione nel numero di nuovi casi”. Lo ha precisato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa al ministero sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale Covid-19.

“I ricoveri in terapia intensiva sono intorno alla soglia critica di occupazione dei posti letto, mentre per i ricoveri in area medica siamo al di sotto. – ha continuato Rezza. – L’Epidemia resta in una fase

delicata e non dobbiamo allentare misure: quando le allentiamo il virus ricomincia a correre, è uno stop and go. Quindi è meglio mantenere le misure per evitare circolazione troppo elevata. Dobbiamo essere molto lesti nell’identificare varianti e prendere misure di restrizione mobilità nei posti i cui ciò dovesse accadere, quindi bisogna tenere guardia molto alta”.

E ancora: “Sono state segnalate delle reinfezioni. Per la variante inglese, invece, si contano già alcune decine di casi in Italia. C’è un link con l’Inghilterra ma ci sono dei focolai che stiamo esaminando. Se questo possa determinare un innalzamento delle misure, questo è un argomento che stiamo prendendo in considerazione”.

Su Sanremo poi l’epidemiologo ha fatto una battuta: “Speriamo che la qualità delle canzoni sia buona..” e ha aggiunto: “Credo che le misure da prendere siano le stesse che servono per altre manifestazioni, non so se possano esserci regole particolari” per la kermesse canora prevista ai primi di marzo.