“Anche se migliore rispetto ad altri Paesi, la situazione epidemiologica italiana merita molta attenzione. Bisogna che la popolazione continui a mantenere comportamenti prudenti e bisogna essere molto attenti e intervenire rapidamente per identificare eventuali focolai, in modo da poterli contenere prontamente”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, commentando in un videomessaggio il report settimanale Iss-ministero Salute. Dal report emerge, spiega Rezza, che “il numero dei casi tende ad aumentare rispetto alla scorsa settimana, Rt resta intorno a uno, ma supera l’unità in diverse Regioni, si abbassa l’età delle persone colpite da Covid e diversi focolai sono presenti sul territorio nazionale, molti dei quali innescati da casi importati”.

