Reykjavik e dintorni: come vivere l’Islanda oltre i 70 risparmiando e godendo di tutto il bello dell’isola

Reykjavik, città giovane e sorprendente, è circondata da una terra di contrasti, misteri e bellezze naturali. Nonostante le difficoltà legate all’età e al budget, il viaggio in Islanda è una scoperta emozionante. La capitale offre una combinazione di storia e modernità, con edifici colorati e il famoso Harpa, una sala concerti contemporanea che si affaccia sul mare. Tra i vari luoghi da visitare, spicca la chiesa di Hallgrimur, da cui si può ammirare un panorama strepitoso sulla città.

Il Circolo d’Oro è un’icona imperdibile, includendo il cratere vulcanico di Kerid, i geyser, e la cascata Gullfos nel parco Thingvellir, dove si possono nuotare tra le placche tettoniche nordamericana ed europea. La Secret Lagoon offre una piacevole pausa rilassante tra la neve, mentre nel sud dell’isola si trovano paesaggi mozzafiato come la spiaggia nera di Vik e le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss.

Per organizzare un viaggio in Islanda, i collegamenti aerei sono comodi, con voli da Pisa a Reykjavik attraverso Londra. Il trasporto dall’aeroporto si può effettuare con bus o taxi. Un appartamento centrale è consigliato per la comodità. È essenziale vestirsi adeguatamente, portando ramponi per le escursioni. La cucina islandese offre buone opzioni, con ristoranti al porto e panini durante le escursioni. In definitiva, Reykjavik è una base perfetta per esplorare un’isola che regala esperienze uniche e indimenticabili.