Rewrite this title in Italian and return the rewritten title without additional comments: Superenalotto oggi 14 dicembre, i numeri della combinazione vincente

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 14 dicembre, non è stato registrato alcun ‘6’. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 45,8 milioni di euro.

Le vincite nel SuperEnalotto si possono ottenere indovinando da 2 a 6 numeri, con un punteggio speciale di 5+ che premia ulteriormente. I premi, che sono collegati al jackpot totale, variando a seconda dei numeri indovinati, sono orientativamente i seguenti: 5 euro con 2 numeri, 25 euro con 3 numeri, 300 euro con 4 numeri, 32.000 euro con 5 numeri, e 620.000 euro con 5 numeri più il numero Jolly.

Per partecipare, la schedina minima consiste in una colonna, che equivale a una combinazione di 6 numeri, e il costo di ciascuna combinazione è di 1 euro. Si può giocare un massimo di 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, dove i giocatori partecipano a una vincita in proporzione alla loro quota. È possibile anche aggiungere il numero Superstar alla propria giocata al costo di 0,50 euro. Pertanto, una schedina con Superstar costa 1,5 euro. Se si giocano più colonne, il costo totale si determina moltiplicando il numero di colonne per 1,5 euro.

Per controllare le eventuali vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto che consente di verificare le schedine giocate in passato. Inoltre, online è presente un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni per facilitare la verifica.

In sintesi, la combinazione vincente dell’estrazione di oggi è stata: 34-50-52-59-70-83, con il numero Jolly 13 e il Superstar 74. Non ci sono stati ‘6’, quindi il jackpot continua a crescere, attirando un numero sempre maggiore di giocatori in attesa di una possibile vincita milionaria nel prossimo concorso.