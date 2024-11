Rewrite this title in Italian and return the rewritten title without additional comments: MotoGp, dove si correrà l’ultima gara? L’annuncio

Summarize this content to 400 words in Italian without additional comments:

Ora è ufficiale. L’ultimo Gran Premio della stagione del motomondiale si correrà, dal 15 al 17 novembre, sul circuito del Montmelò a Barcellona, che sostituisce il circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia, in seguito alla disastrosa alluvione che ha colpito la città. Lo rende noto la MotoGp con un comunicato dove spiega che il Gp “si terrà in solidarietà di tutta la comunità di Valencia”.

“La pista di Barcellona è l’opzione più semplice per tutti i fan che avevano già in programma di partecipare al finale di stagione di Valencia. La posizione e il circuito sono anche la scelta più efficiente, offrendo un’alternativa pressoché perfetta per personale e logistica” si legge nel comunicato. A Barcellona ci sarà quindi l’ultimo atto della sfida per il titolo della MotoGp tra i due piloti Ducati l’italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin, con quest’ultimo in vantaggio di 24 punti.

