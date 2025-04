Rewrite this title in Italian and return the rewritten title without additional comments: cane torna a casa dopo cinque anni

Summarize this content to 300 words in Italian without additional comments: I suoi cari lo davano ormai per disperso, Max però sorprende tutti: il cane torna a casa dopo cinque anni di assenza. Cane disperso (Pixabay SC-Media2 – Amoreaquattrozampe.it) Quando Max è sparito dalla circolazione aveva 3 anni. Era il 2019 e l’anno stava per volgere al termine quando la sua famiglia ha trascorso due intere notti a cercarlo dappertutto. Di lui, però, nelle vicinanze della sua abitazione – così come delle sue zone limitrofe – sembrava non esserci più nessuna traccia. La situazione si è totalmente ribaltata pochi giorni fa, quando Max si è fatto ritrovare nelle vicinanze casa dopo ben 5 anni dalla sua scomparsa. Lo davano per disperso: cane torna a casa dopo cinque anni Nonostante Max sia scomparso il 29 dicembre di 5 anni fa, sembra che il reale motivo del suo allontanamento da casa non fosse connesso a quello di altri cani dati successivamente per dispersi in quello stesso periodo dell’anno. Sono molti infatti i cani che ad ogni vigilia fuggono dalle loro abitazioni in seguito all’esplosione dei fuochi d’artificio, similmente a quanto accadde, ad esempio, a Ricky. Un altro cane, stavolta, tornato a casa dopo soli 42 giorni. Cucciolo in strada (Pixabay TheOtherKev – Amoreaquattrozampe.it) Max è stato riconosciuto mentre si trovava a Capaci, a circa sei minuti di macchina da Carini, un altro Comune di Palermo nel quale il cane, prima di scomparire, abitava con la sua famiglia. Per te abbiamo scelto anche: Rintracciare Max è stato molto semplice, ma non solo grazie all’aiuto dei volontari. Ad aver avuto un ruolo di primo piano nel suo ritrovamento sarebbe stato il suo microchip. L’inatteso ritorno di Max, il cane sparito per 5 anni Il caso di Max non ha nulla a che vedere dunque con il sogno premonitore riguardante il recente ritorno a casa di Chloe, una gatta riaffacciatasi sull’uscio in circostanze molto particolari. Max si era allontanato da casa per colpa di un cancello rimasto accidentalmente aperto. Max è stato notato dagli abitanti di Capaci dopo essere rimasto per giorni seduto di fronte alla chiesa di San Rocco. Quando una volontaria della LAV lo ha soccorso, trasportandolo nella clinica veterinaria più vicina, ha scoperto il motivo di quell’attesa. Cane ritrovato (Pixabay Foto-Rabe – Amoreaquattrozampe.it) Max proveniva da una famiglia nelle vicinanze, e – molto probabilmente – pare che fosse rimasto lì in attesa che qualcuno di loro lo andasse a riprendere. Cosa abbia fatto Max in questi anni di assenza da casa è ancora un mistero, eppure i volontari non escludono la possibilità che sia stato accolto da un altro abitante. Il quale però, in tal caso, potrebbe non aver sottoposto il fido a un controllo per verificare quale potesse essere la sua provenienza.