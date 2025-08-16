29.1 C
Revocato gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni in Italia

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha revocato la nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). Questa decisione è stata presa dopo le recenti polemiche riguardo alle posizioni assunte da due membri dell’organismo in tema di vaccinazioni.

Il Nitag, che ha come obiettivo quello di fornire consulenza scientifica e raccomandazioni sulle vaccinazioni in Italia, si è trovato al centro di un acceso dibattito pubblico che ha sollevato interrogativi sulle sue posizioni. La revoca è stata comunicata in un decreto firmato dal ministro, evidenziando la volontà di rinnovare e ristrutturare il gruppo in un momento delicato per le politiche vaccinali nel Paese.

