Revoca dello Sciopero dei Treni del 22 e 23 Febbraio 2025: Motivazioni e Dichiarazione di Fs

Lo sciopero dei treni previsto per il 22 e 23 febbraio è stato revocato. Sebbene alcuni sindacati autonomi avessero organizzato una mobilitazione dalle 21 di sabato alle 21 di domenica, il personale del Gruppo Fs Italiane opererà regolarmente. Pertanto, la circolazione dei treni non subirà variazioni. La protesta avrebbe dovuto coinvolgere anche Italo, Trenord e Tper e mirava a riguardare i trasporti ferroviari di tutta Italia. La revoca dello sciopero è stata resa ufficiale da una nota di Fs.

Il sindacato Usb ha spiegato che la cancellazione della mobilitazione è stata influenzata dall’intervento della Commissione di Garanzia sugli scioperi, avvenuto il 4 febbraio, il quale ha introdotto fasce di garanzia nei giorni festivi e aumentato il numero di treni garantiti per le percorrenze medie e lunghe. Queste nuove normative hanno ridotto l’impatto previsto dallo sciopero, portando il sindacato a decidere per la revoca, che è temporanea, con l’astensione dal lavoro riprogrammata per il 18 marzo.

Tuttavia, lo sciopero del 24 febbraio nel trasporto pubblico locale rimane confermato. Quella data vedrà la mobilitazione del personale, che seguirà modalità diverse a seconda della località di riferimento. I viaggiatori possono dunque stare tranquilli per il weekend del 22 e 23 febbraio, mentre bisogna prestare attenzione alle future mobilitazioni in programma.