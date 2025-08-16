Revoca delle nomine nel Nitag: la posizione del ministro Schillaci

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha revocato le nomine di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag) dopo le controversie legate a due dei suoi membri noti per le loro posizioni favorevoli al movimento no vax. I medici coinvolti sono Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle, la cui presenza ha sollevato polemiche a livello politico e tra gli esperti del settore.

Il Ministero della Salute ha comunicato che si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina per garantire il coinvolgimento di tutte le categorie e degli stakeholder interessati. Schillaci ha sottolineato l’importanza di tutelare la salute pubblica, richiedendo un lavoro serio e rigoroso, orientato agli interessi dei cittadini.

Le polemiche sono emerse anche grazie al rifiuto della dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, di accettare la nomina nel Nitag. Russo ha motivato la sua decisione in una lettera, evidenziando che il gruppo comprendeva membri che, in passato, hanno espresso posizioni contrarie alle evidenze scientifiche sui vaccini. Ha quindi sottolineato che alcuni di questi membri hanno sostenuto o diffuso messaggi in opposizione alle strategie vaccinali nazionali.

Questa situazione ha messo in luce la necessità di una revisione della composizione del Nitag, per garantire una rappresentanza che rispetti le attuali evidenze scientifiche e migliori la qualità delle decisioni in materia di vaccinazione.