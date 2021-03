Ha mentito ed è stata smentita, in più si è anche contraddetta. L’ha minacciata di rivelare tutto ai genitori dei bambini e l’ha diffamata, oltre ad averla esposta a un “tribunale scolastico” per costringerla a dimettersi. Non c’era alcun intento consolatorio, secondo il giudice Modestino Villani, nelle intenzioni della preside dell’asilo nido che ha licenziato la giovane maestra rimasta vittima della divulgazione di sue foto intime e private girate dall’ex fidanzato in una chat del calcetto.

Al contrario, “è emerso con evidenza l’unico disegno criminoso di liberarsi della presenza della maestra presso l’asilo, svilendone agli occhi di più persone possibili la figura per mantenere integra invece l’immagine della scuola”. La decisione di condannare la dirigente è frutto di molteplici valutazioni. Per le “modalità con cui ha agito” , per la “gravità del danno cagionato” e “l’intensità del dolo che è emerso organizzando l’incontro collettivo”, ovvero di averla sottoposta alla gogna di una riunione davanti a tutte le altre colleghe, il giudice riterrebbe opportuno “discostarsi significativamente” dal minimo della pena per il reato di violenza privata.

Revenge porn, la vittima dopo le condanne: “Non mi sento risarcita, ora rivoglio il mio lavoro”



Tuttavia, non vi è “un’allarmante capacità a delinquere dell’imputata”, che è stata “spinta a compiere il reato dal desiderio di proteggere la propria attività lavorativa”, circostanza che “può averne indubbiamente offuscato le capacità valutative sulla gravità dell’impatto delle proprie condotte”: tutto questo ha portato alla valutazione di “mantenere la sanzione al di sotto del massimo della pena”: un anno e un mese di carcere.

Alla preside, assistita dall’avvocata Valentina Zancan, sono anche state riconosciute le attenuanti generiche sia per aver sempre partecipato al processo, sia “per lo stato di turbamento e frenetica agitazione che derivava dalla preoccupazione per le ricadute della vicenda sul proprio lavoro”.

Il giudice nelle motivazioni della sentenza riepiloga tutti i fatti e le testimonianze. Non ha dubbi che la preside abbia minacciato la maestra “sia di motivare il suo licenziamento facendo esplicito riferimento alle foto intime, sia di rivelare tutto ai genitori dei bimbi dell’asilo”. “Ciò – scrive il giudice – avrebbe avuto come conseguenza inevitabile l’impossibilità di svolgere in futuro non solo attività di insegnamento, ma qualsiasi altra attività lavorativa”.

In particolare, “in quella circostanza (la riunione davanti alle colleghe durata 90 minuti) le è stato detto che, in caso di licenziamento motivato con il riferimento delle foto e i video intimi, non avrebbe trovato lavoro neanche per pulire i cessi di Porta Nuova”. Dunque la maestra, arrivata all’asilo “già emotivamente provata per la diffusione delle sue foto private, al termine di quella riunione, sentendosi ‘messa con le spalle al muro’ (le era stato detto che non sarebbe uscita dall’ufficio se non avesse firmato il licenziamento) è stata costretta a sottoscrivere il foglio di dimissioni nell’ufficio della direttrice, alla presenza di una maestra e della bidella”.

Il giudice ha ritenuto il racconto della maestra, assistita dagli avvocati Domenico Fragapane e Dario Cutaia, assolutamente credibile. Ha reso dichiarazioni “ricche di dettagli, circostanziate,e non si è mai contraddetta”. “La genuinità del suo racconto è dimostrata anche dal contegno e dalla reazione emotiva che ha accompagnato il suo esame dibattimentale”. Al contrario la preside è smentita, da altre testimonianze ma anche anche da se stessa. Non ha avuto atteggiamenti consolatori e non regge, secondo il giudice, la sua difesa di non aver mai voluto licenziarla.

E la prova è anche nei due messaggi audio su whatsapp mandati a tutte le altre maestre, fatti ascoltare in aula. Quelli in cui le diceva: “Allora ragazze ho pensato di farla tornare domani al lavoro, domani mattina dirò a tutte di mettere il cellulare sul mio tavolo semplicemente perchè ho paura che lei prenda qualsiasi pretesto e registri. E per favore cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato, siccome lei non sopporta (segue il nome di tre bambini più difficili da gestire) diamoglieli a lei! Ogni cosa che succede mi chiamate perchè io lo prendo come pretesto per mandarla via, anche perchè se non è adesso tanto è tra un mese, perchè io adesso ce l’ho a morte con lei non voglio nenanche vederla… domani fatemi sta cortesia perchè io altrimenti non so più cosa fare per tutelare noi”.

Per il giudice se davvero la preside avesse voluto “proteggerla” e non licenziarla, non avrebbe mandato questo messaggio e non avrebbe provato tutta quella rabbia.

Il giudice ha condannato anche la mamma di una bimba che frequentava l’asilo, che ha minacciato la maestra dicendole che se avesse denunciato il ragazzo che aveva diffuso le foto nella chat del calcetto, lei avrebbe raccontato tutto alla preside. Un anno di carcere è la condanna decisa dal giudice per la donna (assistita dall’avvocata Flavia Pivano).

Nella sentenza viene riportato il messaggio che le aveva mandato il 27 marzo 2018: “L’altra sera, mentre mio marito dormiva, ho preso il suo cellulare e ho iniziato a spulciarlo… ero sulla sua galleria e mi sono soffermata su alcune foto di una ragazza nuda! Appurato che queste foto non erano fatte per lui, ho voluto capire se conoscevo questa ragazza. Purtroppo ho scoperto che eri tu! Il mio primo istinto è stato prenderti a schiaffi, perchè io ti affido giornalmente mia figlia e il pensiero che la sua maestra faccia certe cose e poi la prende in braccio e la bacia mi fa schifo. Premesso che nella vita privata ognuno fa ciò che vuole e che ritiene più giusto per se stessa, ma tu non fai un lavoro che non devi render conto a nessuno… perchè lavori con dei bimbi molto piccoli”.

La maestra le aveva spiegato che le foto erano state fatte circolare senza consenso, ma lei ha risposto che non doveva denunciarlo: “Se le tue intenzioni sono di sporgere denuncia io parlerò immediatamente con la direttrice e toglierò mia figlia dal nido… Noi siamo persone per bene, non vogliamo casini… Dipende solo da te: il parlare con la direttrice sarà solo una conseguenza della tua scelta”.