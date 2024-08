Reveleggiata in sottofondo la RX 7800M

Con l’avvicinarsi del lancio delle GPU AMD Radeon RX 8000, molti esperti di settore pensavano che il Team Rosso si fosse messo alle spalle la “vecchia” lineup Radeon RX 7000. E invece no: nelle scorse ore è infatti emersa la misteriosa GPU AMD Radeon RX 7800M, che potrebbe finalmente concludere il parco di schede video current-gen del Team Rosso.

La componente è comparsa sotto la scocca dell’OneXGPU 2, una eGPU (ovvero un dock per schede video esterne) svelata poche ore fa tramite una campagna Indiegogo lanciata dal produttore One-Notebook. Si tratta di un lancio decisamente particolare, dal momento che il reveal della scheda non arriva direttamente da AMD, ma da una sua azienda-partner, che ha svelato anche le specifiche dalla GPU.

Nello specifico, la Radeon RX 7800M ha un’architettura Navi 32 con 60 Compute Units e 3.840 Stream Multiprocessors: in altre parole, la scheda grafica è molto simile alla sua controparte desktop, la Radeon RX 7800 XT. La VRAM della componente è pari a 12 GB di memoria GDDR6, su un bus di interfaccia da 192-bit (a differenza di quello da 256-bit della versione desktop): ciò significa che la RX 7800M dovrebbe collocarsi a metà tra la Radeon RX 7800 XT e la Radeon RX 7700XT a livello di potenza.

In termini di connessioni, la scheda video supporta fino a tre display collegati, mentre il dock realizzato da One-Notebook presenta un attacco DC, una porta USB-C 4.0, una porta OCuLink, una porta HDMI 2.1, due porte DisplayPort 2.0, due porte USB-A, una porta Gigabit LAN e un lettore TF, insieme ad uno slot per SSD M.2 e ad una serie di LED RGB che faranno un figurone sulla vostra postazione da gaming.

In ogni caso, la Radeon RX 7800M dovrebbe chiudere la linea RX 7000 anche per quanto riguarda le GPU mobile, colmando il vistoso divario presente tra le altre schede video della medesima lineup già in commercio, ossia la Radeon RX 7600M XT e la Radeon RX 7900M.