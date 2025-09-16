28.4 C
Reunion emozionante per Alexis Bledel e Lauren Graham agli Emmys

Reunion emozionante per Alexis Bledel e Lauren Graham agli Emmys

Gli Emmys 2025 hanno regalato ai fan di Una Mamma per Amica uno dei momenti più attesi: la reunion di Alexis Bledel e Lauren Graham, il celebre duo di Rory e Lorelai Gilmore. Dopo quasi sei anni senza apparire insieme sul red carpet, le attrici hanno festeggiato i 25 anni della serie, riportando alla mente i ricordi legati a Stars Hollow e alle sue atmosfere incantevoli.

Il loro ritorno ha suscitato grande emozione, in particolare tra i millennial che sono cresciuti seguendo le avventure di madre e figlia, ricche di dialoghi ironici e affetto. La chimica tra Bledel e Graham è emersa chiaramente, dimostrando quanto sia stata fondamentale per il successo della serie.

Sul red carpet, Lauren Graham ha indossato un elegante abito nero semitrasparente con scollatura alta, silhouette a colonna e applicazioni floreali, completando il look con capelli ondulati e un semplice anello di diamante. Alexis Bledel, invece, ha scelto un vestito argentato metallizzato con corpetto aderente e gonna lunga, che ha esaltato la sua figura elegante. La sua scelta di dettagli glitterati ha aggiunto un tocco moderno.

Dopo Una Mamma per Amica, entrambe le attrici hanno continuato a collezionare successi. Alexis Bledel ha recitato in serie come Mad Men e The Handmaid’s Tale, vincendo un Emmy. Lauren Graham ha preso parte a Parenthood e ha pubblicato un libro diventato bestseller. La loro presenza agli Emmys 2025, dove hanno presentato il premio per la migliore sceneggiatura Comedy, ha fatto rivivere la magia della serie, confermando il loro status di icone senza tempo.

