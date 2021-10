GRAZIE ai vaccini e a una situazione epidemiologica favorevole, la reumatologia italiana sta tornando, lentamente, alla normalità pre-pandemica. Ma vecchi vizi e problemi organizzativi del sistema sanitario continuano a complicare la vita degli oltre cinque milioni di pazienti reumatologici che vivono nel nostro Paese. In particolare, la mancata continuità terapeutica e le migrazioni sanitarie, vecchi problemi che tornano ad essere segnalati in tutta la Penisola, ora che i pazienti ricominciano a recarsi negli ospedali. È quanto emerge dal convegno “Pandemia e reumatologia: diagnosi precoce, cronicità, vaccinazione e continuità terapeutica. Insieme per un sistema sanitario nazionale sostenibile ed efficiente”, organizzato a Roma oggi, 7 ottobre, da ANMAR Onlus (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e dall’Osservatorio CAPIRE, in vista della Giornata Mondiale del Paziente Reumatico del 12 ottobre.

“La ‘grande paura’ dello scorso anno, legata al contagio da Covid-19 è per fortuna terminata”, dice Silvia Tonolo, Presidente di ANMAR Onlus. “Ciò nonostante la pesante eredità del 2020, in termini di diagnosi tardive e trattamenti non somministrati, continuerà a pesare sull’intero sistema sanitario nazionale. Complicando la già difficile situazione pre-pandemia, soprattutto per quanto riguarda la continuità terapeutica”. Come segnalato dalle associazioni di pazienti, infatti, un numero crescente di malati è costretto ad assumere un farmaco diverso da quello inizialmente indicato dal medico, anche in caso di malattie gravi come l’artrite reumatoide o le spondiloartriti.

200 casi di multiswitch

“Dalla pratica dello switch, il passaggio da un biologico originator al biosimilare, siamo arrivati sempre di più a quella del multiswitch”, ha sottolineato Tonolo. “Nel nostro Libro Bianco, che abbiamo lanciato lo scorso anno, abbiamo già raccolto oltre 200 casi di passaggio da un primo ad un secondo biosimilare. Tutte queste modifiche di tipologia di farmaco sono solo dettate da motivi economici e non clinici. È una situazione che da malati, ma anche cittadini, non possiamo più tollerare”.

La sostituzione di un farmaco che sta dando risultati con una biosilimare, una molecola simile, ma non uguale, è possibile, come ha pubblicato anche l’Agenzia italiana del Farmaco. Così come è possibile il multiswitch. Ma a patto – sottolinea Tonolo – che sia il medico a deciderlo in accordo con il paziente e non, come è accaduto, il farmacista, altrimenti si rischia di minare la aderenza, la fiducia e la continuità di cura. “Vogliamo ribadire con forza che l’eventuale sostituzione di un farmaco può essere svolta solo su decisione del medico prescrittore – aggiunge Mauro Galeazzi, Responsabile scientifico dell’Osservatorio CAPIRE -. La variazione di una terapia che funziona, e che sta dando risultati positivi, può avere effetti molto pericolosi sulla salute del singolo paziente. Diversi studi hanno evidenziato che il passaggio forzato da una molecola ad un’altra, simile ma non uguale, può indurre a effetti collaterali o alla ricomparsa della patologia”.

Un progetto finanziato proprio da Aifa sta raccogliendo dati su switch e multiswitch, in modo da generare delle indicazioni basate sui dati e sulle evidenze, che poi possano essere applicate in modo universale. Cosa che oggi non si verifica. Anche recenti sentenze di alcuni tribunali italiani hanno ribadito l’importanza dell’autonomia decisionale del medico nell’indicare all’assistito la cura migliore, come ricorda Patrizia Comite, avvocato legale dell’Osservatorio CAPIRE di ANMAR: “In molte Regioni o singole ASL questo diritto è de facto non garantito ai clinici e di conseguenza anche ai pazienti. C’è poi il problema delle disomogeneità intra-territoriali e regionali. Spesso in alcuni territori mancano i farmaci di fascia H e ciò costringe malati e caregiver a ‘migrare’ verso altre e più distanti strutture sanitarie. Tutto ciò è contrario ai più elementari principi costituzionali, e a nostro avviso, rende necessaria una partecipazione effettiva dei pazienti ai processi decisionali riguardanti il trattamento farmacologico per la cura di patologie croniche”.

Vaccinazione anti-influenzale e terza dose

Un altro tema che ha trovato ampio spazio nel corso del convegno è quello delle vaccinazioni. E in particolare, quella antinfluenzale, sempre raccomandata per i pazienti con patologie reumatologiche. Ancor di più quest’anno, in cui diventa preziosa anche per aiutare a distinguere un contagio da semplice influenza stagionale, da quello, ben più preoccupante, da Covid 19. “Per quanto riguarda, invece, la terza dose della vaccinazione anti-Coronavirus bisogna valutare ogni singolo caso”, ha spiegato Francesco Ciccia, Ordinario di Reumatologia Università degli Studi Luigi Vanvitelli Napoli. “Non tutti i malati reumatologici sono immunodepressi in quanto solo alcuni utilizzano farmaci immunosoppressori. Spetta dunque allo specialista reumatologo indicare quando è necessario ampliare le protezioni contro un virus estremamente pericoloso”.