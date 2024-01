Rettore, spoiler su Sanremo? Ecco con chi potrebbe duettare nella serata cover

Donatella Rettore proprio non riesce a tenere un cecio in bocca e come accaduto nel 2021 quando ha spoilerato anzitempo la sua presenza a Drag Race Italia, anche quest’anno è ricaduta nella gaffe. Questa volta lo ha fatto citando il Festival di Sanremo e confermando che canterà sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio.

Considerando che Rettore non è fra i Big in gara, non fa parte del cast di artisti che si esibiranno sulla Costa Crociera né su quello del Palco Suzuki allestito in Piazza Colombo, significa necessariamente che sarà un’ospite duettante della serata dedicata alle cover.

Con chi duetterà Donatella Rettore? Con un Big della musica come lei o con un esordiente?

Donatella Rettore spoilera a #DomenicaIn che sarà a #Sanremo2024.

Donatella Rettore spoilera a #DomenicaIn che sarà a #Sanremo2024.

Affiancherà qualche cantante in gara nella serata dei duetti oppure ospite sul palco in piazza Colombo?

A rispondere potrebbe essere stata proprio lei dato che su Instagram ha da poco seguito tre artisti: Theø, Plant e Fiks, meglio conosciuti come il trio de La Sad. Un po’ come successo nel 2022, quindi, la cantante potrebbe duettare con un artista emergente. Dopo Ditonellapiaga, è arrivata la volta del trio de La Sad! I capelli sono gli stessi.

Rettore a Sanremo durante la serata delle cover dopo la polemica del 2022

Due anni fa, proprio durante la serata delle cover a Sanremo, Donatella ha parlato di “figli e figliastri” accusando la Rai di averle messo i bastoni fra le ruote dato che lei voleva fare un medley dei suoi successi, mentre alla fine si è ritrovata a fare un pezzo della Caselli.

“Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin’ di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio. Cosa che invece ha fatto Morandi. Figli e figliastri? Sì, certamente. E poi c’è da dire che io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti. Alla fine abbiamo cantato Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli”.