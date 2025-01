RETTORE presenta ‘Antidiva Putiferio’: il ritorno musicale dopo 14 anni

Dopo quasi quattordici anni di silenzio discografico, Rettore ritorna con un nuovo album dal titolo “Antidiva Putiferio”, in uscita il 10 gennaio. Questo lavoro comprende 12 tracce che si intrecciano in un mosaico sonoro, combinando ritmi dance ed elettronici con elementi del sound disco degli anni Settanta e Ottanta. Ogni brano emana un’energia vivace, fondendo passato e presente in un groove universale. L’album è un viaggio che mescola introspezione, ironia e provocazione, parlando a generazioni diverse e celebrando l’innovazione mantenendo la propria identità.

Rettore, considerata una pioniera della musica, non si ferma qui: apre le porte a giovani talenti della scena musicale italiana. Tra le collaborazioni spiccano brani come “Thelma & Louise” con Beatrice Quinta e “Faccio da me” con Tancredi, oltre a frutti di lavoro con La Sad in “Beepolare” e BigMama in “Disco Prosecco”. È presente anche una reinterpretazione di “Ventilatore”, realizzata con Marta Tenaglia. In aggiunta, c’è “Chimica” con Ditonellapiaga, presentata al Festival di Sanremo 2022.

Con oltre 40 anni di carriera e 19 album pubblicati, Rettore ha venduto più di 30 milioni di dischi nel mondo, diventando così un’icona di libertà artistica. La sua personalità è caratterizzata da curiosità, ribellione e provocazione, mescolando generi come pop, rock, disco e ska, mantenendo una forte identità artistica. La copertina di “Antidiva Putiferio”, curata da Flora Sala, continua la tradizione visiva di “Magnifico Delirio”, offrendo un mix di continuità e innovazione.

Per i fan, sono previsti incontri di firmacopie dell’album. Si svolgeranno domenica 12 gennaio a Roma presso la Feltrinelli di via Appia Nuova 427 e mercoledì 15 gennaio a Milano presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte.

La tracklist di “Antidiva Putiferio” include:

1. Antidiva

2. Thelma & Louise con Beatrice Quinta

3. Disco Prosecco con BigMama

4. Beepolare con La Sad

5. Odio tutti

6. Ventilatore con Marta Tenaglia

7. Chimica con Ditonellapiaga

8. Il senso del pericolo

9. Malamocco

10. Faccio da me con Tancredi

11. Occhiali da sole di notte

12. Cielo Cabrio

Per aggiornamenti, Rettore è attiva sui social media, inclusa la sua pagina Instagram.