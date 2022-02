Ditonellapiaga avrebbe davvero un dito nella piaga dato che, gestire Donatella Rettore, sembrerebbe essere più difficile del previsto. Dopo una presunta “furiosa litigata” a causa di una scelta di stile, le due artiste si sono di nuovo scontrate ieri pomeriggio quando, ospiti de La Vita In Diretta, hanno rischiato di essere squalificate anzitempo dal Festival di Sanremo.

Durante il collegamento con il giornalista Andrea Laffranchi che ha citato le parole del ritornello, Donatella Rettore si è lasciata prendere dall’entusiasmo ed ha continuato il verso intonandolo. “Chimica, chimica..e non mi importa delle suore!“. Si è trattato di mezzo nano secondo, dato che Ditonellapiaga ha immediatamente tappato il microfono alla collega “Non si può cantare!“.

La pazienza.

Rettore che chiama Alba Parietti “Mara” e accenna mezzo nanosecondo della sua canzone in gara.

Iniziamo col botto.#Sanremo2022 #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/chYPrsPXUK — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 31, 2022

Rettore accenna il brano di #Sanremo2022 a #lavitaindiretta! Attendo il commento di Gianni Morandi che lei aveva criticato… 🤣🤣🤣 — Kyriakos Jabonero (@KyriakosJabo) January 31, 2022

Tag yourself I’m Ditonellapiaga che stava per dare una criccata a Rettore#LaVitaInDiretta #Sanremo2022 https://t.co/JardR4wyfa pic.twitter.com/66Nk6bikOi — Nicolò 🎶🎤💐 (@NicoloC__) January 31, 2022

La Rettore che stava spoilerando la canzone. Ditonellapiaga ha avuto istinti omicidi per un secondo 😂 #lavitaindiretta #Sanremo2022 — Samantha 💐 (@samanthap_89) January 31, 2022

Rettore e Ditonellapiaga, il testo di Chimica

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di