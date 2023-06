Rettore fa il tifo per la Meloni: “Forza Giorgia fai rinascere l’Italia”

Peter Gomez ha provato a darci un sequel di ‘Arisa e la madre severa‘, ma questa volta non c’è riuscito. Il giornalista ha ospitato Donatella Rettore nella sua trasmissione La Confessione. Gomez ha chiesto alla cantante cosa pensasse di Giorgia Meloni e se è vero che dedicherebbe Splendido Splendente alla Presidente del Consiglio. Donatella ha dichiarato che fa il tifo per la Meloni, ma ha subito spiegato che questo non significa che sposi le sue idee, ma soltanto che non è masochista e che essendo la leader di Fratelli d’Italia a capo del nostro governo, in questo preciso momento è l’unica che può fare qualcosa per l’Italia.

Rettore: “Forza Giorgia Meloni datti da fare”

“Sì ho detto ‘Dedicherei Splendido splendente alla Meloni perché faccia tornare questo Paese splendente’. Se Salgo sul carro della vincitrice? No, io non salgo su nessun carro e su nessun paracarro non lo faccio. Io voglio la Bentley, oppure voglio una bellissima macchina cabrio, perché amo le macchine decappottabili. Siccome lei ha vinto e ha questo potere in mano, io tifo per l’Italia. Io sono italiana e non sono così masochista da tifare contro la Meloni. Spero che faccia del suo meglio e che si dia da fare per far rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora, sennò se ne vanno via tutti. Tanti amici miei che hanno studiato e si sono laureati poi hanno fatto fortuna in USA, Germania e Inghilterra, e noi abbiamo perso tantissimi cervelli. E allora in questo senso io dico forza Giorgia Meloni, visto che sei al potere datti da fare e fai rinascere rinascere questa Italia perché gli italiani hanno bisogno di crederci ancora. – ha concluso la cantante – Noi vogliamo vedere questa nuova primavera”.

Parole ben diverse a quelle di Arisa, Rettore non ha detto che le piace Giorgia, ma che spera che questo governo faccia bene. Se al posto della Meloni ci fosse stata la Schlein, a questo punto Donatella avrebbe detto ‘Forza Elly fai rinascere l’Italia’.