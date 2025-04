Retroscena sulla lite tra Valeria Marini e sua madre: “Cosa c’è dietro”

Mara Venier ha tentato di riappacificare Gianna Orrù con sua figlia Valeria Marini, ma i risultati non sono stati positivi. Gianna, 87 anni, ha rifiutato gli abbracci della figlia e ha mostrato una certa freddezza. Su internet sono emersi i motivi di questa tensione, che apparentemente affonda le radici in un allontanamento iniziato già nel 2020. Valeria ha parlato di un periodo difficile in cui si è chiusa in se stessa a causa della distanza dalla madre, che l’ha portata a soffrire di depressione. Ha scritto che non riesce a vedere o sentire Gianna da diversi mesi, nemmeno durante le festività, e ha cercato di contattarla senza successo.

Nel 2021, dopo un anno di silenzio, madre e figlia avevano fatto un’apparizione insieme, dove Valeria dichiarava che Gianna stava meglio. Tuttavia, la pace non è durata, e la scorsa estate si sono allontanate nuovamente. Secondo FanPage, la causa di questa nuova rottura sarebbe legata a una truffa che ha colpito Gianna nel 2018, con significative conseguenze economiche e personali.

La situazione tra Gianna e Valeria si è quindi deteriorata, suggerendo che per risolvere il conflitto sarebbe necessaria un’intervento più decisivo, come quello che potrebbe offrire il programma “C’è Posta Per Te”. Le tensioni familiari e la complessità del loro rapporto rimangono, lasciando aperta la questione su come potrebbero riconciliarsi.