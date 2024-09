Retroscena su d’Urso in Rai: cachet elevato a Ballando, nuovi programmi

Sabato sera, Barbara d’Urso farà il suo ritorno in Rai per partecipare a “Ballando con le Stelle”, dopo la sua ospitata nella scorsa primavera a “Domenica In”. Secondo Dagospia, il noto sito di gossip, la Rai avrebbe offerto a Barbara un cachet elevato di circa 70.000 euro per la sua partecipazione come ballerina per una notte, suscitando le reazioni di Selvaggia Lucarelli, già coinvolta nella discussione. Inoltre, si parla di possibili progetti futuri per la famosa conduttrice, con l’ipotesi di un programma in prima serata nel 2025 e addirittura un’opzione per un daytime che potrebbe iniziare a settembre.

La situazione attorno a Barbara d’Urso è diventata un argomento di dibattito tra gli alleati di centrodestra, con una serie di indiscrezioni su vari impegni professionali dopo la sua uscita da Mediaset. Negli ultimi quindici mesi, sono circolate voci sui suoi possibili ingaggi in Rai, La7, Discovery e persino in una tv locale di Trapani, ma la Rai aveva inizialmente smentito queste voci. L’imminente apparizione di Barbara a “Ballando con le Stelle” la riporterà in contatto con Selvaggia Lucarelli, una figura con cui ha una relazione di amore e odio.

Il pagamento di 70.000 euro per la sua partecipazione come ballerina è considerato un cachet eccezionale, segno di un tentativo di Milly Carlucci di attrarre Barbara nel suo show. Già si parla di un possibile coinvolgimento di Barbara in quattro prime serate all’inizio del 2025 o di un ingresso nel daytime per la nuova stagione. Le speculazioni su queste opzioni rendono il contesto ancora più intrigante, sollevando interrogativi politici e mediatici.

Ci sono anche voci su una possibile vendetta politica, con insinuazioni che coinvolgono personaggi di spicco come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ed eventuali giochi di potere in corso all’interno del centrodestra. In effetti, la questione è più di una semplice notizia di intrattenimento; mette in evidenza tensioni e rivalità tra i partiti della maggioranza. In attesa di conferme, Barbara d’Urso si prepara a incassare il suo cospicuo cachet per questa esibizione, lasciando aperte molteplici strade per il suo futuro in televisione.