Retroscena su Ballando con le Stelle e malumori tra Vip

Emergono nuovi dettagli su “Ballando con le Stelle 2025”, con Barbara d’Urso al centro delle polemiche. Durante l’episodio odierno de “La Volta Buona”, Domenico Marocchi ha svelato alcuni malumori tra i concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci. Sembra che Fabio Fognini e Filippo Magnini non abbiano gradito l’ultima esibizione di Barbara con Pasquale La Rocca.

In un filmato mostrato nel talk show di Caterina Balivo, i due commentano: “Ma c’è questa cosa? Allora si può pure riposare con l’intro nel mezzo”. Il riferimento è al momento in cui, nel bel mezzo della performance, è stato proiettato un breve video della prima coreografia, permettendo così a Barbara di prendere fiato. Selvaggia Lucarelli, che ha avuto contrasti in passato con la d’Urso, ha dichiarato: “Secondo me stanno rosicando. È un po’ di doping quello che fa Pasquale. Lui è bravissimo e sa rendere meraviglioso ciò che è magari solo carino. E loro lo sanno!”.

Fognini e Magnini sembrano voler insinuare un favoritismo nei confronti della d’Urso, come ha sottolineato la Balivo. Giorgia Palmas, presente nel programma, ha difeso il marito, affermando che entrambi sono sportivi e molto competitivi. Barbara ha quindi risposto alle accuse, spiegando che l’intro non era un escamotage per riposarsi, ma parte integrante di una storia che ha voluto raccontare attraverso la coreografia.

Le tensioni dietro le quinte sembrano crescere, con Rossella Erra che conferma un’atmosfera non serena. Non resta che vedere come si evolveranno gli eventi, mentre la d’Urso si prepara a sfidare il forte avversario rappresentato da Fialdini.