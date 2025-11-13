Retroscena shock su Alice Campello e la separazione da Morata

Alice Campello ha recentemente svelato dettagli sulla sua separazione da Alvaro Morata, un annuncio che colpì molti dato che erano considerati la coppia ideale. Un anno fa, i due avevano sorpreso tutti dichiarando la loro rottura, soprattutto considerando le numerose immagini felici condivise sui social accanto ai loro quattro figli. Dopo alcuni mesi di crisi, però, hanno ricucito il loro rapporto e ora sono più uniti che mai.

Durante un’intervista con Laura Escanes, Campello ha spiegato che la decisione di separarsi avvenne dopo la vittoria di Morata agli Europei. Era un periodo di grande gioia per loro, tanto da generare scetticismo tra i fan, che non riuscivano a credere a una rottura così repentina. L’influencer ha affermato: “Alcuni sono sorpresi che siamo passati da un bacio da film a una separazione. Non credo che fosse una bugia”.

Un punto particolarmente interessante emerso dalla sua testimonianza riguarda l’effetto dei farmaci. Campello ha sottolineato che entrambi, in quel momento, non riuscirono a gestire il periodo difficile in cui si trovavano. Ha includo che, se potesse tornare indietro, agirebbe diversamente, rivelando il dolore causato dalla possibilità che la gente giudicasse il loro amore come falso.

A un’intervista precedente su Verissimo, Alice aveva già accennato al fatto che non ci fu una crisi profonda, spiegando che entrambi avevano vissuto un periodo di depressione. Ha condiviso che la decisione di separarsi è stata una delle scelte più sbagliate della loro vita e che ora, fortunatamente, la loro famiglia è di nuovo unita.