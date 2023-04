Retroscena Isola dei Famosi: “Penali, due vip non in linea con lo show”

Settimane prima dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi alcune testate hanno dato per certa la partecipazione di Gianmarco Onestini, Luca Di Carlo e Gianmaria Sainato al reality di Canale 5. In realtà i tre non sono mai sbarcati in Honduras e adesso c’è un retroscena che riguarda due di loro. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha lanciato un rumor sull’avvocato di Cicciolina e il fratello di Luca Onestini. Secondo il noto giornalista i due avevano già firmato il contratto per L’Isola, ma i vertici di Mediaset non li avrebbero ritenuti idonei per questa edizione del programma. Ovviamente sono voci, per adesso né Gianmarco, né Luca Di Carlo hanno commentato la notizia.

Isola dei Famosi, retroscena su Luca Di Carlo e Gianmarco Onestini.

“Ilary Blasi sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L’isola dei famosi è al momento la priorità assoluta e il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche private immergendosi totalmente nei suoi impegni professionali. Però il suo editore Piersilvio Berlusconi è assai preoccupato della deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo assai fresce le polemiche che hanno investito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per questa ragione i vertici del Biscione pur pagando una lauta penale hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show. Trattasi di tal Gianmarco Onestini e di Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller. C’è un altro retroscena. Il manager televisivo ha annullato un altro contratto a un concorrente della Isola dei famosi per incompatibilità con le linee editoriali. Di chi stiamo parlando”.

Va detto però che qualche settimane fa Gianmarco Onestini ha dichiarato di non essere mai stato contattato per L’Isola: “No, non c’era nulla con L’Isola, non so cosa dirvi. Non mi vedrete nel programma, non c’era nulla di ufficiale“.

Luca Di Carlo invece si è limitato a dire che potrebbe partire per Cayo Cochinos l’anno prossimo: “Se riproverò a partecipare? Sarà L’Isola che ci riproverà con me la prossima edizione“.