Retroscena: d’Urso su Rai1 grazie a Salvini?

Barbara d’Urso potrebbe presto entrare nel palinsesto di Rai1, grazie all’interesse di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti. Due settimane dopo un articolo di Giovanna Vitale su Repubblica, il giornalista Salvatore Merlo ha confermato su Il Foglio che Salvini tiene in considerazione la conduttrice per un programma pomeridiano di “emotainment” ogni venerdì a partire da gennaio.

Salvini, secondo Merlo, aspirerebbe a riportare in tv anche Barbara d’Urso, occupando uno slot strategico, posizionato tra “La Volta Buona” di Caterina Balivo e diverse soap opera. Il concetto di “emotainment” proposto per il programma sarebbe una combinazione di emozioni, conversazioni e intrattenimento, descritto dai dirigenti Rai in termini che lo differenzierebbero notevolmente dagli attuali format, come “Domenica In”.

Si prevede che Caterina Balivo debba cedere il posto a Barbara d’Urso, creando un sovrapposizione tra i programmi, mentre la Rai ha anche considerato l’idea di utilizzare d’Urso come sostituta di Francesca Fialdini a “Da Noi… a Ruota Libera”. Tuttavia, pare che tale ruolo sia già stato assegnato a Nunzia De Girolamo, che debutterà con un nuovo programma nello stesso orario.

