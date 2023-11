Retroscena clamoroso per Emma Marrone: fan senza parole

Emma Marrone in una recente intervista ha svelato l’origine di uno dei brani più cool del suo ultimo album Souvenir.

Nell’ambito del suo settimo lavoro discografico, la cantante Emma Marrone ha coinvolto alcune delle figure più promettenti del panorama musicale italiano. Molti di questi artisti hanno contribuito alla stesura dei brani, ma soltanto due hanno avuto l’opportunità di realizzare un duetto con lei.

La sorpresa di Emma Marrone in televisione lascia i fan a bocca aperta

Con il lancio del suo nuovo album “Souvenir”, Emma Marrone sta conquistando rapidamente le vette delle classifiche – fonte: ascoli.cityrumors.it (foto da ANSA) All’interno del suo ultimo album “Souvenir”, ci sono solamente due tracce che vedono la partecipazione di altre voci, in particolare “Taxi sulla Luna” con Tony Effe e “Amore cane” con Lazza. Durante la sua recente apparizione nel programma televisivo “Stasera c’è Cattelan” di Alessandro Cattelan, la cantante ha discusso proprio di quest’ultimo brano.

Emma Marrone

L’origine di “Amore cane”, la collaborazione tra Emma Marrone e Lazza

Tra i pezzi di spicco nel recente album di Emma Marrone, “Souvenir”, “Amore cane” e “Taxi sulla Luna” si distinguono per la loro unicità. Contribuiscono a questo non solo il talento di Emma ma anche quello di artisti come Tony Effe e Lazza. Questi brani sono rispettivamente la seconda e la nona traccia, quest’ultima chiudendo l’album.

Le confessioni inedite di Emma Marrone a Cattelan Durante la sua visita a “Stasera c’è Cattelan”, Emma Marrone ha rivelato i dettagli sulla nascita di una delle canzoni del suo album “Souvenir” – fonte: ascoli.cityrumors.it (YT @Rai) Particolarmente toccato dalla scelta di Emma di collaborare con artisti apparentemente così differenti, Alessandro Cattelan ha indagato sul tema durante l’intervista. Emma ha risposto prontamente: “A volte le distanze sono solo apparenti!”

Ha poi continuato narrando come è avvenuta la collaborazione: “La canzone con Lazza non è iniziata come un duetto. Originariamente avevo scritto ‘Amore cane’ per me stessa. Una notte, mentre giravamo per Milano in macchina, ci ascoltavamo le canzoni perché l’auto è l’ambiente ideale per farlo. Lazza mi suggeriva di ascoltare alcune sue linee e parti di canzoni…”.

Il momento decisivo è arrivato quando lui le ha chiesto se avesse qualcosa da fargli sentire. “Gli ho fatto ascoltare un abbozzo che avevo e lui ha immediatamente detto: ‘Io qui ci devo fare il feat’. Quindi abbiamo presentato il fatto compiuto ai nostri discografici che sono rimasti entusiasti del risultato”.